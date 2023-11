Mega da Virada: tire suas dúvidas sobre a edição com maior prêmio da história

A- A+

Com um prêmio estimado de R$ 550 milhões, as apostas para a Mega-Sena da Virada podem ser feitas desde a última segunda-feira. É o maior valor já pago pela Caixa Econômica Federal no concurso. As apostas podem ser realizadas até às 17h do dia 31 de dezembro, data do sorteio.

O prêmio da Mega da Virada não acumula. Para ganhar, é preciso acertar seis números dentre os 60 disponíveis. A aposta mínima, para um jogo com seis números, é de R$ 5. A probabilidade de acerto é de 1 em 50.063.860. O bolão, para apostas em grupo, está a R$ 15.

Os jogos podem ser feitos em lotéricas, pelo portal Loterias Caixa ou pelo aplicativo Loterias Caixa. O máximo permitido pela Caixa Econômica Federal em uma única aposta é de 20 números, o que custaria para o apostador R$ 193.800,00. Nesse caso, as chances de acertar são de 1 em 1.292.

Caso não haja vencedores, o prêmio da Mega da Virada será dividido entre quem acertar cinco números, e assim em diante. De acordo com a Caixa, o valor total do prêmio, se aplicado na caderneta de poupança, renderá R$ 3,3 milhões por mês.

Segundo dados da instituição financeira, mais de R$ 326 milhões deixaram de ser resgatados por vencedores da loteria entre janeiro e agosto de 2023, o correspondente a cerca de 60% do valor da Mega da Virada 2022, de R$ 541,9 milhões, o mais alto da história.



O prazo para resgatar o prêmio após o sorteio é de 90 dias. Depois disso, o valor é integralmente repassado ao Programa de Financiamento Estudantil (Fies), que ajuda a financiar a graduação de estudantes matriculados em instituições particulares de ensino superior. Em 2022, foram transferidos mais de R$ 400 milhões.

O sorteio é realizado no último dia do ano, às 20h.

