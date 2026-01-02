A- A+

Economia Mega da Virada valeu a pena? Saiba quanto lucraram grupos que apostaram R$ 500 mil e R$ 13 milhões Bolões no Rio Grande do Sul e em Goiás não levaram a sena, mas somaram dezenas de quinas e milhares de quadras; em um dos casos, retorno ficou abaixo do valor investido

Dois grupos de apostadores chamaram a atenção na internet devido aos altos valores investidos para a Mega da Virada 2025. Em Passo Fundo, Rio Grande do Sul, um bolão reuniu R$ 500 mil em cerca de 4 mil cotas da Mega-Sena. Outro grupo, em Cachoeira Dourada, no sul de Goiás, foi ainda mais ousado: R$ 13 milhões foram apostados em busca do prêmio histórico de R$ 1,09 bilhão.

Nenhum dos dois bolões acertou as seis dezenas do concurso especial, que terminou sem vencedores da sena. Ainda assim, os grupos conseguiram resultados expressivos nas faixas inferiores, com quinas e quadras que garantiram prêmios milionários, embora com desfechos bem diferentes em relação ao retorno financeiro.

O bolão gaúcho acertou uma quina e diversas quadras. De acordo com os organizadores, o prêmio total obtido foi suficiente para gerar retorno aos participantes, que haviam adquirido cotas a preços acessíveis. O valor arrecadado será dividido proporcionalmente entre os cerca de 4 mil apostadores, seguindo as regras da Caixa Econômica Federal.

Já em Goiás, o resultado foi numericamente impressionante, mas financeiramente frustrante. O grupo de Cachoeira Dourada acertou mais de 45 quinas e cerca de 2 mil quadras, acumulando um prêmio total que chegou a dezenas de milhões de reais. Apesar disso, a soma dos ganhos ficou abaixo dos R$ 13 milhões investidos, o que significa prejuízo para os participantes.

Segundo os responsáveis pelo bolão goiano, a estratégia envolveu a realização de milhares de apostas combinadas para aumentar as chances de acerto. Ainda assim, a ausência da sena e a diluição dos prêmios entre as faixas menores impediu que o grupo recuperasse o valor aplicado.

Os dois casos reacenderam o debate nas redes sociais sobre o custo-benefício de grandes bolões na Mega da Virada. Especialistas em probabilidade destacam que, mesmo com investimentos elevados, as chances de acertar as seis dezenas continuam extremamente baixas, e que prêmios intermediários nem sempre compensam o montante gasto. A Mega da Virada é o concurso mais aguardado do ano e não acumula: quando ninguém acerta a sena, o prêmio principal é distribuído entre os acertadores da quina.

Resultado do sorteio

Depois de ser adiado, o sorteio da Mega da Virada 2025 foi realizado pela Caixa Econômica Federal na manhã desta quinta-feira (1º). O concurso 2.955 já fez história ao pagar o maior prêmio: R$ 1.091.357.286,52. Seis apostas vão dividir o prêmio principal, e cada uma vai ficar com R$ 181.892.881,09.

Destes vencedores, três apostas foram realizadas em Unidades Lotéricas de João Pessoa (PB), Ponta Porã (MS), Franco da Rocha (SP), as outras três apostas foram realizadas no canal eletrônico, não tendo suas localidades divulgadas. Neste concurso, duas apostas foram bolões, sendo a de Ponta Porã com 10 cotas e a de Franco da Rocha com 18 cotas.

Os vencedores da quina, que acertaram cinco dezenas, foram 3.921 e vão arrecadar R$ 11.931,42 cada. Quem acertou quatro dezenas também vai começar o ano com mais dinheiro na conta. Os 308.315 ganhadores vão levar, cada um, R$ 216,76.

Segundo a Caixa, a 17ª edição da Mega da Virada registrou mais de R$ 3 bilhões em arrecadação, o que representa 22,6% a mais do valor em 2024. As seis dezenas sorteadas foram: 59 - 21 - 32 - 13 - 33 - 09.

