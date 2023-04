Mega, Lotofácil, Quina: loterias terão último sorteio antes de aumento neste sábado; veja valores

A- A+

A Caixa Econômica Federal vai reajustar em até 25% o preço das apostas nas loterias. O aumento passa a valer a partir deste domingo (30) para Lotofácil, Mega-Sena, Quinta e Lotomania. Já o novo valor da Timemania e do Dia de Sorte entra em vigor no dia 3 de maio (veja os preços abaixo).



O anúncio foi feito no início deste mês. O último reajuste das apostas foi aplicado em novembro de 2019, quando os preços subiram 28,6%.

O percentual máximo de agora corresponde a inflação acumulada desde então, segundo dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (IPCA), do IBGE. O aumento das apostas será de R$ 0,50.

Proporcionalmente, Lotofácil e Lotomania são as que terão os maiores reajustes: 25%.



Já a tão desejada Mega-Sena, por exemplo, subirá de R$ 4,50 para R$ 5, um reajuste de 11%.

Segundo a Caixa, as apostas do tipo "Teimosinha" – que permitem que o apostador use o mesmo jogo durante dois, quatro ou oito sorteios consecutivos – estão sendo gradativamente inibidas até o efetivo aumento de preço.

