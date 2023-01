A- A+

loterias Mega Millions: sem vencedores, loteria americana acumula e prêmio vai para US$ 1,1 bilhão Prêmio se tornou, assim, o terceiro maior da história da loteria; apostas podem ser feitas de fora dos EUA

A loteria americana Mega Millions realizou mais um de seus sorteios na noite de sexta-feira (6). Como ninguém acertou os seis números, o prêmio acumulou e saltou de US$ 940 milhões para US$ 1,1 bilhão, o equivalente R$ 5, 8 bilhões. O prêmio se tornou, assim, o terceiro maior da história da loteria.

Os números sorteados foram 3, 20, 46, 59, 63, e a Mega Ball 13. Ao todo, já foram 24 sorteios sem um vencedor. As chances de levar o prêmio principal são de 1 em 302,6 milhões.

A Mega Millions funciona de forma diferente a loteria brasileira. O vencedor tem a opção de escolher entre duas formas de receber a quantia. Ele pode optar por receber o valor principal de US$ 1,1 bilhão em parcelas anuais ao longo de 29 anos.





Outra opção é a de receber um valor consideravelmente menor, mas de uma vez só. Em geral, esta é a escolhida pelos vencedores. No próximo sorteio, programado para terça-feira, o valor que poderá ser sacado de uma só vez é de US$ 568.7 milhões.

Os vencedores da aposta também estão submetidos a impostos federais e estaduais, o que também leva a redução do prêmio. É possível realizar apostas de fora dos Estados Unidos.

As chances de uma pessoa morrer em um ataque de tubarão, 1 em 3,7 milhões, são quase cem vezes maiores que a de ganhar o prêmio, de acordo com dados do Arquivo Mundial sobre Ataques de Tubarões.

