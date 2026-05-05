Loterias
Mega não tem acertador e prêmio vai a R$ 36 milhões
Números sorteados são: 01 - 05 - 07 - 22 - 50 - 59
Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 3.004 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (5). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 36 milhões para o próximo sorteio.
Os números sorteados são: 01 - 05 - 07 - 22 - 50 - 59
32 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 39.390,35 cada
2.740 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 758,29 cada
Apostas
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de quinta-feira (7), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.