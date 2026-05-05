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Loterias

Mega não tem acertador e prêmio vai a R$ 36 milhões

Números sorteados são: 01 - 05 - 07 - 22 - 50 - 59 

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A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6 - Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 3.004 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (5). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 36 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados são: 01 - 05 - 07 - 22 - 50 - 59 

32 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 39.390,35 cada

2.740 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 758,29 cada

Apostas
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de quinta-feira (7), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. 

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

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