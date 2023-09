Mega-Sena: 10 apostas de Pernambuco acertam quina e ganham até R$ 74 mil

A- A+

Dez apostas feitas em Pernambuco acertaram cinco das seis dezenas do concurso 2.630 da Mega-Sena, sorteado na noite do último sábado (9). Os bilhetes ganharam entre R$ 24,7 mil e R$ 74 mil.

Uma aposta feita em Santa Luzia, em Minas Gerais, acertou as seis dezenas e levou o prêmio principal de R$ 84.729.015,05.

As dezenas sorteadas foram 14 - 18 - 22 - 26 - 31 - 38.

Confira os detalhes das apostas vencedoras em Pernambuco

Prêmio de R$ 24.675,33

1. Barreiros - internet banking Caixa

2. Barreiros - internet banking Caixa

3. Camaragibe - Aldeia da Sorte

4. Itacuruba - A. C. Oliveira LTDA ME

5. Jaboatão dos Guararapes - Mina de Ouro

6. Jaqueira - Barros e Oliveira LTDA ME

7. Petrolina - Loterias Diamante da Sorte LTDA

8. Recife - Loteria Ponto Certo

9. Rio Formoso - Loterias em canais eletrônicos

Todas essas nove apostas foram simples, com seis dezenas, que custa R$ 5.

Prêmio de R$ 74.025,99

1. Recife - internet banking Caixa

Essa aposta foi de 8 dezenas, que custa R$ 140.

O próximo sorteio da Mega-Sena será nesta terça-feira (12). O prêmio estimado é de R$ 3 milhões.

Ao todo, 250 apostas que acertaram cinco dezenas ganharam R$ 24.675,33 em cada cota individual. Outras 9.565 apostas acertaram quatro dezenas e levam R$ 921,34.



