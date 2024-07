A- A+

Loteria Mega-Sena 2753 não tem ganhador do prêmio principal, que fica em R$ 72 milhões Sorteio acontece às 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, e tem transmissão ao vivo

A Caixa Econômica Federal realiza nesta quinta-feira o concurso 2753 da Mega-Sena, com um prêmio estimado em R$ 64.640.150,13.



Confira resultado: 46 - 55 - 06 - 31 - 52 - 26.



Ninguém acertou as seis dezenas, e a Mega-Sena ficou acumulada, com estimativa de prêmio de R$ 72 milhões para o próximo sorteio, sábado (27).



Houve 45 apostas que acertaram a quina da Mega-Sena 2753, e cada uma ganhará R$ 78.111,86. Não houve acertador de cinco dezenas em Pernambuco.



Já 3.695 apostas foram ganhadoras da quadra, que pagará R$ 1.358,99 para cada.

Como apostar na Mega-Sena?

As apostas na Mega-Sena podem ser feitas até 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio do concurso.

É possível apostar na principal loteria do Brasil em qualquer casa lotérica ou pela internet, por meio do site das Loterias Caixa.

No site, o apostador deve fazer cadastro, confirmar que tem 18 anos ou mais e usar os dados bancários para concluir a aposta.

A aposta mínima, de seis números, custa R$ 5. O valor do bilhete aumenta à medida que o apostador aumenta o número de dezenas escolhidas.

Qual a probabilidade de ganhar na Mega-Sena?

A probabilidade de acertar as seis, cinco ou quatro dezenas dos concursos da Mega-Sena varia de acordo com o tipo de aposta feita e o número de dezenas jogadas.

Com a aposta simples, de seis dezenas, a probabilidade de acertar o prêmio principal da Mega-Sena é de 1 em 50.063.860. Já para uma aposta com sete dezenas, a chance é de 1 em 7.151.980, e para uma aposta com oito dezenas, a chance é de 1 em 1.787.995.

A maior aposta que pode ser feita inclui 20 dos 60 números disponíveis na Mega-Sena. Esse bilhete custa R$ 193,8 mil e a chance de acertar o prêmio principal é de 1 em 1.292.

No site da Caixa Econômica Federal, é possível conferir a tabela com todas as chances de acertar as seis, cinco e quatro dezenas e outras informações importantes sobre a Mega-Sena — confira aqui a tabela.

Veja os dez maiores prêmios sorteados abaixo:

Concurso 2.525 (01/10/2022) — R$ 317.853.788,54

Concurso 2.150 (11/05/2019) — R$ 289.420.865,00

Concurso 2.237 (27/02/2020) — R$ 211.652.717,74

Concurso 2.696 (05/03/2024) — R$ 206.475.189,75

Concurso 1.764 (25/11/2015) — R$ 205.329.753,89

Concurso 1.772 (22/12/2015) — R$ 197.377.949,52

Concurso 2.464 (19/03/2022) — R$ 189.381.872,36

Concurso 2.745 (04/07/2024) — R$ 162.788.325,19

Concurso 2.562 (08/02/2023) — R$ 152.807.887,30

Concurso 1.655 (22/11/2014) — R$ 135.315.118,96

