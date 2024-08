A- A+

LOTERIAS Mega-Sena 2.756: aposta do Recife acerta quina e ganha R$ 32,7 mil Prêmio principal acumulou. Sorteio será no sábado (3)

Uma aposta feita na loteria MP Loterias, no bairro da Tamarineira, Zona Norte do Recife, acertou cinco das seis dezenas do concurso 2.756 da Mega-Sena, sorteado na noite de quinta-feira (1º).

Com os acertos, o bilhete ganhou o prêmio de R$ 32.726,42 da Mega-Sena 2.756.

Segundo a Caixa, a aposta do Recife foi simples, de seis dezenas.

Os números sorteados foram 01 - 06 - 13 - 18 - 43 - 46.

Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena 2.756 e o prêmio principal de R$ 2,89 milhões acumulou.

Para o próximo concurso, o prêmio estimado subiu para R$ 6,5 milhões.

Em todo o Brasil, 48 apostadores acertaram a quina, com prêmio de R$ 32.726,42.

Já outras 2.714 apostas fizeram a quadra e receberão R$ 826,85.

Como apostar na Mega-Sena?

As apostas na Mega-Sena, assim como no concurso da Mega-Sena 2748, podem ser feitas até 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio do concurso.

É possível apostar na principal loteria do Brasil em qualquer casa lotérica ou pela internet, por meio do site das Loterias Caixa.

No site, o apostador deve fazer cadastro, confirmar que tem 18 anos ou mais e usar os dados bancários para concluir a aposta.

A aposta mínima, de seis números, custa R$ 5. O valor do bilhete aumenta à medida que o apostador aumenta o número de dezenas escolhidas.

Qual a probabilidade de ganhar na Mega-Sena?

A probabilidade de acertar as seis, cinco ou quatro dezenas dos concursos da Mega-Sena varia de acordo com o tipo de aposta feita e o número de dezenas jogadas.

Com a aposta simples, de seis dezenas, a probabilidade de acertar o prêmio principal da Mega-Sena é de 1 em 50.063.860. Já para uma aposta com sete dezenas, a chance é de 1 em 7.151.980, e para uma aposta com oito dezenas, a chance é de 1 em 1.787.995.

A maior aposta que pode ser feita inclui 20 dos 60 números disponíveis na Mega-Sena. Esse bilhete custa R$ 193,8 mil e a chance de acertar o prêmio principal é de 1 em 1.292. Essas probabilidades ocorrem em qualquer concurso da Mega-Sena, assim como o sorteio 2748.

No site da Caixa Econômica Federal, é possível conferir a tabela com todas as chances de acertar as seis, cinco e quatro dezenas e outras informações importantes sobre a Mega-Sena — confira aqui a tabela.

Veja também

CELEBRAÇÃO AEBR comemora sete anos de atividades com homenagens a empresários