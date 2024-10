A- A+

Loteria Mega-sena 2785: três apostas de Pernambuco acertam quina e recebem R$ 86 mil de prêmio As apostas que acertaram cinco números foram feitas nas cidades do Recife e de Cabo de Santo Agostinho

O sorteio da Mega-Sena desta sexta-feira (11) não teve ganhador do prêmio principal, mas em Pernambuco três pessoas acertaram a quina.

As dezenas sorteadas foram: 20 27 48 50 57 59.

A quina teve 39 apostas ganhadoras e cada uma vai receber R$ 86.257,83.

Pessoas que acertaram quatro números somam 3.176 ganhadores, com prêmio de R$ 1.513,15 para cada.

Dentre os vencedores da quina estão três jogadores de Pernambuco.

As apostas que acertaram a quina realizadas no Estado foram simples, quando são escolhidos apenas 6 números dentre os sessenta dispostos para o apostador, feitas no Recife e No Cabo de Santo Agostinho.

Uma das apostas feitas na capital pernambucana foi feita na Loteria Espinheiro, localizada na Galeria Concecita, rua da Hora, 251, no Espinheiro.

O outro ganhador do Recife apostou por canais eletrônicos.

No Cabo de Santo Agostinho, cidade do Litoral Sul de Pernambuco, a pessoa que ganhou o prêmio apostou na Loteria Gaibu, localizada na avenida Laura Cavalcante, 33, Gaibu.

