Mega-Sena 2789: três apostas de Pernambuco acertam a quina e uma delas ganha mais de R$ 76 mil

Três apostas de Pernambuco acertaram cinco dezenas do concurso 2789 da Mega-Sena, dessa quinta-feira (24).

Uma delas, um bolão com oito números, ganhou R$ 76.068,90.

Os números sorteados na Mega-Sena 2789 foram 03 - 17 - 18 - 19 - 20 - 55.

Ninguém acertou o prêmio principal, de R$ 55 milhões, que acumulou.

De acordo com o site oficial da Caixa, em Pernambuco, as apostas contempladas são do Recife e Olinda, na Região Metropolitana, e de Trindade, no Sertão.

Os jogos premiados no Recife e em Olinda foram simples, de seis números, feitos, respectivamente, na MP Loterias e via internet banking. Cada apostador ganhou R$ 25.356,30.

Já a aposta de Trindade, no Sertão, foi um bolão com 8 dezenas, de 15 cotas, realizado na Loteria Estrela da Sorte. O valor do prêmio foi de R$ 76.068,90.

Em todo o Brasil, 137 apostas acertaram cinco números da Mega-Sena e levaram prêmio inicial de R$ 25.356,30.



Outras 6.634 pessoas marcaram quatro dezenas e levaram R$ 748,05, cada.

O próximo sorteio, cujo prêmio previsto é de R$ 85 milhões, ocorrerá neste sábado (26), no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelas redes sociais da instituição. A aposta mínima, com seis dezenas, custa R$ 5.

Como apostar na Mega-Sena?

As apostas na Mega-Sena podem ser feitas até 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio do concurso.

É possível apostar na principal loteria do Brasil em qualquer casa lotérica ou pela internet, por meio do site das Loterias Caixa.

No site, o apostador deve fazer cadastro, confirmar que tem 18 anos ou mais e usar os dados bancários para concluir a aposta.

A aposta mínima, de seis números, custa R$ 5. O valor do bilhete aumenta à medida que o apostador aumenta o número de dezenas escolhidas.

Qual a probabilidade de ganhar na Mega-Sena?

A probabilidade de acertar as seis, cinco ou quatro dezenas dos concursos da Mega-Sena varia de acordo com o tipo de aposta feita e o número de dezenas jogadas.

Com a aposta simples, de seis dezenas, a probabilidade de acertar o prêmio principal da Mega-Sena é de 1 em 50.063.860. Já para uma aposta com sete dezenas, a chance é de 1 em 7.151.980, e para uma aposta com oito dezenas, a chance é de 1 em 1.787.995.

A maior aposta que pode ser feita inclui 20 dos 60 números disponíveis na Mega-Sena. Esse bilhete custa R$ 193,8 mil e a chance de acertar o prêmio principal é de 1 em 1.292.

No site da Caixa Econômica Federal, é possível conferir a tabela com todas as chances de acertar as seis, cinco e quatro dezenas e outras informações importantes sobre a Mega-Sena — confira aqui a tabela.

