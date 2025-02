A- A+

LOTERAIS Mega-Sena 2.826: aposta do Recife acerta quina e ganha mais de R$ 58,6 mil O bilhete foi simples, com seis dezenas, que custa R$ 5

Uma aposta feita no Recife acertou cinco das seis dezenas do concurso 2.826 da Mega-Sena, sorteado no último sábado (8).

Com o acerto, o apostador ganhou o prêmio de R$ 58.626,58.

A aposta, segundo a Caixa Econômica Federal, foi feita na Loto Shopping, no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul da capital pernambucana.

O bilhete foi simples, com seis dezenas, que custa R$ 5.

As dezenas sorteadas no concurso 2.826 foram 06 - 10 - 20 - 54 - 58 - 60.

Ninguém acertou os seis números e o prêmio principal acumulou.

Para o concurso 2.827, marcado para terça-feira (11), a faixa de seis dezenas poderá pagar R$ 47 milhões.

Na quina, além da aposta do Recife, outras 62 acertaram. O prêmio é de R$ 58.626,58.

A quadra teve 4.803 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 1.098,56.

As apostas para o concurso 2.827 podem ser feitas até 19h da terça-feira. O sorteio será às 20h.

