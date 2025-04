A- A+

A Mega-Sena desta terça-feira (29) não teve ganhadores do prêmio principal, mas 37 apostas acertaram a quina. Dentre essas, duas foram realizadas em Pernambuco.

A premiação para quem acertou a quina com uma aposta simples, onde são apostados apenas seis números, foi de R$ 48.309,97.

As duas apostas de Pernambuco foram simples.

Uma das apostas foi realizada em Carpina, na Zona da Mata Norte do Estado. A lotérica onde foi realizada a aposta foi a Loteria Santo Antônio, localizada no bairro de Santo Antônio.

A segunda aposta ganhadora da quina em Pernambuco foi realizada na Lotérica Esportiva do Vale, no centro de Petrolina, no Sertão do Estado.

Mega-Sena

Os números sorteados foram: 02-18-28-38-41-50.

Para o próximo concurso, o prêmio estimado é de R$ 11 milhões.

Veja também