Loteria Mega-Sena 2863: cinco apostas de Pernambuco acertam a quina do concurso Ao todo, foram 172 apostas ganhadoras da quina no Brasil

O sorteio da Mega-Sena realizado nesta quinta-feira (15) não teve ganhador principal, mas 172 apostas acertaram cinco dos seis números sorteados e ganharam a quina.

Destas 172 apostas, cinco foram feitas em Pernambuco.

As apostas foram realizadas nos municípios de Jaboatão dos Guararapes, Feira Nova, Arcoverde, Cabrobó e Petrolina.

O prêmio para a quina de uma aposta simples (quando são apostados seis números) deste sorteio foi de R$ 23.280,53.

A aposta feita em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife (RMR), foi realizada na Loteria Sorte Sua, localizada no bairro Barra de Jangada.



O ganhador ou ganhadora de Feira Nova, no Agreste do Estado, fez a "fezinha" por meio de canais eletrônicos.

Em Arcoverde, no Sertão de Pernambuco, o bilhete premiado foi registrado na Casa da Sorte São José, no Centro da cidade.

A aposta de Cabrobó, no Sertão do São Francisco, foi realizada na Casa Lotérica A Sorte, no Centro.

E em Petrolina, também no Sertão de Pernambuco, o jogo foi feito em canais eletrônicos.

Mega-Sena



Os números sorteados neste concurso foram: 05-23-32-34-47-56.

A próxima rodada do concurso está marcada para este sábado (17).

