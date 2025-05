A- A+

O sorteio da Mega-Sena desta quinta-feira (22) contou com duas apostas ganhadoras da quina em Pernambuco.

Ao todo, 55 apostas acertaram cinco dos seis números sorteados.

O prêmio para a quina do sorteio desta quinta foi de R$ 27.479,38.

As apostas ganhadoras em Pernambuco foram realizadas em Igarassu, na Região Metropolitana do Recife (RMR), e em Santa Maria da Boa Vista, no Sertão do Estado.

A aposta de Igarassu foi realizada na Loteria Minha Sorte, no bairro de Cruz de Rebouças.

Já no Sertão, a aposta foi realizada na Lotérica Central da Sorte, no centro da cidade de Santa Maria da Boa Vista.

Mega-Sena

O prêmio principal também teve ganhador nesta quinta. Uma única pessoa, de São Paulo, acertou os seis números e tirou o prêmio de R$ 2.784.095,20.

Os números sorteados foram: 01-12-17-19-36-60

A próxima rodada do concurso será realizada no sábado (24).

