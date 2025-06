A- A+

Loterias Mega-Sena 2872: apostas da Região Metropolitana do Recife acertam a quina do concurso Ao todo, foram 83 apostas que acertaram cinco dos seis números sorteados

O concurso 2872 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (5), acumulou o prêmio principal. Entretanto, 83 apostas acertaram cinco dos seis números sorteados. Dentre estas, duas realizadas em Pernambuco.

As apostas ganhadoras no Estado foram realizadas na Região Metropolitana do Recife (RMR). Uma no Recife e outra em Abreu e Lima.

O prêmio para a quina da Mega-Sena neste sorteio foi de R$ 37.891,21.

A aposta de Abreu e Lima foi realizada marcando apenas seis números na Loteria Matinha da Sorte, no bairro da Matinha.

No Recife, a pessoa que apostou marcou sete números e, por isso, o prêmio duplica, ficando em R$ 75.782,42. Para cada número a mais, o valor da premiação da quina é somado ao que seria em uma aposta mínima.

Na capital pernambucana, a aposta ganhadora da quina foi feita por meio de canais eletrônicos.

Mega-Sena

O prêmio principal acumulou e irá para R$ 51 milhões no próximo concurso, que deve acontecer no sábado (7).

Os números sorteados nesta quinta-feira foram: 08-23-32-34-35-57.

Veja também