A- A+

Loterias Mega-Sena 2874: aposta do Recife acerta a quina e recebe mais de R$ 87 mil Jogo foi realizado com escolha de oito números; aposta custou R$ 140

O concurso 2874 da Mega-Sena não teve ganhador principal, mas outros 133 sortudos acertaram a quina. Um deles, com uma aposta de oito números, leva prêmio de R$ 87.897,99 no Recife.

Em todo o Brasil, foram 133 apostas ganhadoras da quina. Seis destas apostas foram feitas em Pernambuco.

O valor pago para apostas que acertaram a quina no país foi de R$ 29.299,33. A diferença desse valor para o recebido pela aposta de oito números se dá por conta da quantidade de números apostados.

A cada número extra adicionado à aposta, um novo valor da quina é somado ao prêmio. Neste caso, o total foi triplicado, resultando em R$ 87.897,99.

O custo de uma aposta com oito números é R$ 140, bastante superior ao valor da aposta simples da Mega-Sena, com seis dezenas, que custa R$ 5.

O bilhete premiado foi registrado na Tamarineira, Zona Norte da capital pernambucana.

Outros cinco jogos feitos no estado também acertaram a quina, mas foram apostas mínimas, com seis números, e cada uma deve receber R$ 29.299,33.

Duas destas apostas foram realizadas no Recife, uma em Boa Viagem e outra na Encruzilhada.

Uma das vencedoras é de Araripina, no Sertão de Pernambuco. As demais foram registradas em Itamaracá e Jaboatão dos Guararapes, ambas situadas na Região Metropolitana do Recife (RMR).

Mega-Sena

Os números sorteados neste concurso foram: 04-05-09-17-49-53.

Para o próximo sorteio, que deve ser realizado na quinta-feira (12), o prêmio principal estimado é de R$ 90 milhões.

Veja também