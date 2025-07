Mega-Sena 2.888: aposta de Pernambuco acerta quina e ganha mais de R$ 26,9 mil

A- A+

Uma aposta de Timbaúba, na Zona da Mata Norte de Pernambuco, acertou cinco das seis dezenas do concurso 2.888 da Mega-Sena, sorteado na noite dessa terça-feira (15).

Com a quina, o apostador ganhou o prêmio de R$ 26.962,60.

De acordo com a Caixa Econômica Federal (CEF), a aposta de Timbaúba foi feita no internet banking. O bilhete foi simples, com seis dezenas, que custa R$ 6.

Uma aposta de Júlio de Castilhos, no Rio Grande do Sul, ganhou sozinha o prêmio principal de R$ 45.115.606,88 ao acertar as seis dezenas.

Os números sorteados foram 03 - 09 - 15 - 27 - 39 - 59.

Ao todo, a quina teve 131 apostas ganhadoras, e cada uma vai levar o prêmio de R$ 26.962,60.

A quadra teve 6.996 vencedores, que vão levar R$ 721,24 cada.

O próximo concurso da Mega-Sena está marcado para quinta-feira (17), com apostas até 19h e sorteio às 20h. O prêmio estimado é de R$ 3 milhões.

Como apostar na Mega-Sena?

As apostas na Mega-Sena podem ser feitas até 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio do concurso.



É possível apostar na principal loteria do Brasil em qualquer casa lotérica ou pela internet, por meio do site das Loterias Caixa.

No site, o apostador deve fazer cadastro, confirmar que tem 18 anos ou mais e usar os dados bancários para concluir a aposta.

A aposta mínima, de seis números, custa R$ 6. O valor do bilhete aumenta à medida que o apostador evela o número de dezenas escolhidas.

