A- A+

loterias Mega-Sena 2900: aposta de Goiana acerta cinco números e ganha mais de R$ 40 mil; confira dezenas Jogo premiado foi simples, de seis dezenas

Uma aposta de Goiana, na Zona da Mata Norte de Pernambuco, acertou cinco dezenas do concurso 2900 da Mega-Sena, realizado nessa terça-feira (12).

O jogo premiado foi simples, de seis dezenas, que arrematou R$ 40.487,59.

Os números sorteados foram: 33, 50, 54, 55, 59 e 60.

Ninguém acertou o prêmio principal, que acumulou em R$ 47 milhões.

Em Pernambuco, a aposta contemplada no sorteio da Mega-Sena 2900 foi feita pela Internet Banking Caixa.

Em todo o Brasil, 53 apostas acertaram cinco números da Mega-Sena e levaram o prêmio inicial de R$ 40.487,59.

Outras 2.885 pessoas marcaram quatro dezenas e levaram R$ 1.226,03, cada.

Para o próximo sorteio, que será realizado nesta quinta-feira (14), no Espaço da Sorte, em São Paulo, o prêmio estimado é de R$ 47 milhões.



Como apostar na Mega-Sena?

As apostas na Mega-Sena podem ser feitas até 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio do concurso.



É possível apostar na principal loteria do Brasil em qualquer casa lotérica ou pela internet, por meio do site das Loterias Caixa.

No site, o apostador deve fazer cadastro, confirmar que tem 18 anos ou mais e usar os dados bancários para concluir a aposta.

A aposta mínima, de seis números, custa R$ 6. O valor do bilhete aumenta à medida que o apostador evela o número de dezenas escolhidas.

Veja também