Dom, 05 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornaldomingo04/10/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
loteria

Mega-Sena 2.923 não tem acertador e prêmio vai a R$ 20 milhões

Dezenas sorteadas são 18 - 27 - 32 - 39 - 55 - 56

Reportar Erro
Concurso 2.923 da Mega-Sena não teve acertadorConcurso 2.923 da Mega-Sena não teve acertador - Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/Arquivo

O Concurso 2.923 da Mega-Sena não teve acertador no sorteio realizado no sábado (4). Com isso, o prêmio acumulou e pagará R$ 20 milhões no próximo concurso.  

As dezenas sorteadas são 18 - 27 - 32 - 39 - 55 - 56.  

O próximo concurso ocorrerá na terça-feira (7). As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

Leia também

• Câmbio, endividamento e capacidade ociosa entram no debate do aumento da isenção do IR

• Dólar tende a cair a R$ 5, diz economista Fernando Honorato Barbosa

• Há convicção de que teremos próximos passos na relação com os EUA, diz Alckmin

Reportar Erro

Veja também

Newsletter