Dom, 26 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornaldomingo25/10/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
loteria

Mega-Sena 2.932: aposta acerta e leva sozinha R$ 96 milhões; veja os números sorteados

Prêmio acumulado para o próximo sorteio, que será na terça-feira (28), é de R$ 3,5 milhões

Reportar Erro
Concurso 2.932 da Mega-Sena teve única aposta vencedora Concurso 2.932 da Mega-Sena teve única aposta vencedora  - Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Um aposta levou, sozinha, o prêmio de R$ 96 milhões sorteado no sábado (25) pelo concurso 2.932 da Mega-Sena. 

Os números sorteados foram: 04 -13 -25 - 36 -40 -53. 

A quina (5 acertos) saiu para 144 apostas, com um prêmio de R$ 27.798,30. Cerca de 6,8 mil apostadores acertaram a quadra (4 acertos) e levam um prêmio de R$ 960,58 cada. 

Leia também

• CNI: encontro Lula-Trump representa "avanço concreto" em negociações

• Ipea propõe taxar super-ricos para financiar dívidas climáticas

• Americanas lança programa de pontos e crediário em busca de crescimento

O prêmio acumulado para o próximo sorteio, que será na terça-feira (28), é de R$3,5 milhões. 

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de sábado (25), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter