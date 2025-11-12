A- A+

LOTERIAS Mega-Sena 2.939: duas apostas de Pernambuco acertam cinco dezenas e ganham mais de R$ 34 mil, cada Números sorteados foram: 22 - 31 - 33 - 37 - 42 - 49

Duas apostas de Pernambuco acertaram cinco dezenas do concurso 2.939 da Mega-Sena, dessa terça-feira (11).

Os números sorteados na Mega-Sena 2939 foram: 22 - 31 - 33 - 37 - 42 - 49.

Ninguém acertou o prêmio principal, que acumulou em R$ 100 milhões para o próximo concurso, segundo a Caixa Econômica Federal.

Segundo o site oficial da Caixa, as apostas contempladas com a quina em Pernambuco são do Recife e de Petrolina, no Sertão de estado.

Os dois jogos premiados foram realizados em casas lotéricas e arremataram R$ 34.767, cada.

Na capital pernambucana, a aposta foi feita na "Nova Loteria", no bairro do Cordeiro, na Zona Oeste. O jogo foi simples, com seis dezenas.

Já em Petrolina, a aposta contemplada foi realizad na "Sorte do Vale", no bairro Areia Branca.

Em todo o Brasil, 77 apostas acertaram cinco números da Mega-Sena, com prêmio inicial de R$ 34.767. Outras 4.159 pessoas marcaram quatro dezenas e ganharam R$ 1.061, cada.

O próximo sorteio ocorrerá nesta quinta-feira (13), no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelas redes sociais da instituição.



