Mega-Sena 2961 acumula para R$ 50 milhões; sorteio será na terça (20)

Último concurso, no sábado, pagou R$ 29.835,57 por cinco acertos

Concurso da Mega-Sena 2961 acumulou e próximo concurso poderá pagar R$ 50 milhõesConcurso da Mega-Sena 2961 acumulou e próximo concurso poderá pagar R$ 50 milhões - Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Sem apostadores que acertassem seis dezenas no concurso 2961, o prêmio da Mega-Sena acumulou na noite de sábado (17), segundo a Caixa Econômica Federal. O próximo concurso, na terça-feira (20), poderá pagar R$ 50 milhões.

Os números sorteados neste fim de semana foram 10, 13, 55, 56, 59 e 60.

Um total de 74 apostas conseguiu acertar cinco dezenas e levou o prêmio de R$ 29.835,57. Mais 4.863 apostas tiveram quatro acertos e faturaram R$ 748,36.

Novas apostas podem ser feitas até as 19h de terça-feira. Às 20h, ocorrerá o sorteio no Espaço da Sorte, em São Paulo.

