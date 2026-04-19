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loterias Mega-Sena 2998: nenhuma aposta acerta seis números, e prêmio acumula em R$ 70 milhões; veja dezenas Houve ainda 48 apostas com cinco acertos, cada uma levará R$ 55.256,40

A Caixa Econômica Federal realizou nesse sábado (18) o sorteio do concurso 2.998 da Mega-Sena, com um prêmio de quase R$ 59.906.795,21. As dezenas sorteadas foram: 15 - 18 - 28 - 31 - 52 - 58. Nenhum dos apostadores acertou as seis dezenas, deixando o prêmio principal acumulado estimado em R$ 70 milhões.

O próximo sorteio será realizado na quinta-feira, dia 23 de abril. Não haverá sorteio na terça (21), Dia de Tiradentes.

Sem ganhadores do prêmio principal, 48 apostas acertaram a quina e vão levar R$ 55.256,40 cada; e 3.695 apostadores que tiveram quatro acertos vão ficar com R$ 1.183,20 cada.

O palpite mínimo custa R$ 6,00. Além desse modelo de aposta, com seis números selecionados, que paga o prêmio principal, ainda é possível ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco dezenas.

As apostas para a Mega-Sena podem ser feitas até as 20h do dia do concurso, nas casas lotéricas credenciadas, pela internet ou no aplicativo da loteria. Os sorteios ocorrem às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), e contam com transmissão ao vivo pelas redes sociais da instituição.

O palpite mínimo custa R$ 6,00. Além desse modelo de aposta, com seis números selecionados, que paga o prêmio principal, ainda é possível ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco dezenas.

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Bolão

O Bolão Caixa é a possibilidade que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Na Mega-Sena, os bolões têm um preço mínimo de apenas R$ 18,00, com cada cota a partir de R$ 6,00.

Veja os dez maiores prêmios sorteados na História da Mega-sena:

Concurso 2.525 (01/10/2022) — R$ 317.853.788,54

Concurso 2.150 (11/05/2019) — R$ 289.420.865,00

Concurso 2.237 (27/02/2020) — R$ 211.652.717,74

Concurso 2.795 (09/11/2024) — R$ 207.460.095,00

Concurso 2.696 (05/03/2024) — R$ 206.475.189,75

Concurso 1.764 (25/11/2015) — R$ 205.329.753,89

Concurso 1.772 (22/12/2015) — R$ 197.377.949,52

Concurso 2.464 (19/03/2022) — R$ 189.381.872,36

Concurso 2.745 (04/07/2024) — R$ 162.788.325,19

Concurso 2.979 (03/03/2026) — R$ 158.039.482,13

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