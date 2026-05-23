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Loteria Mega-Sena 30 anos não vai acumular; veja o motivo Concurso especial da Caixa terá regras diferentes da edição tradicional e garante divisão do valor entre faixas menores caso ninguém acerte as seis dezenas

A Caixa Econômica Federal realiza neste domingo (24) o sorteio especial da Mega-Sena 30 anos, concurso comemorativo que deve pagar um prêmio estimado em R$ 300 milhões. A extração será realizada às 11h, com transmissão ao vivo pelas redes sociais da instituição. As apostas podem ser feitas até as 22h deste sábado (23), em lotéricas, pelo aplicativo Loterias Caixa, pelo portal oficial ou via internet banking para clientes do banco.

Diferentemente dos concursos regulares da Mega-Sena, o prêmio principal desta edição especial não acumula. Segundo as regras divulgadas pela Caixa, caso nenhum apostador acerte as seis dezenas, o valor será repassado automaticamente para quem fizer a quina, ou seja, acertar cinco números. Se ainda assim não houver vencedores suficientes nessa faixa, o montante será dividido entre os acertadores da quadra.

Na prática, isso significa que o dinheiro obrigatoriamente será distribuído neste domingo, sem possibilidade de acumular para o concurso seguinte. A dinâmica segue o modelo adotado em sorteios especiais das loterias federais, como a Mega da Virada, aumentando as chances de que algum participante seja premiado.

Como apostar

Para jogar, o apostador deve escolher entre seis e 20 números dentre os 60 disponíveis no volante. Também é possível optar pela “Surpresinha”, modalidade em que o sistema seleciona as dezenas automaticamente. A aposta simples custa R$ 6, e o valor aumenta conforme a quantidade de números marcados.

A Caixa também permite participação por meio de bolões. Nesta edição, os bolões online poderão ser comprados até uma hora antes do sorteio, novidade anunciada pela instituição para ampliar a participação dos apostadores.

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