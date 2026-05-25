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loterias Mega-Sena 30 anos: seis apostas de Pernambuco acertam cinco dezenas; jogo do Recife leva R$ 69,4 mil Apostadores de cinco cidades do estado acertaram cinco dezenas no concurso especial de aniversário da loteria

Seis apostas de Pernambuco acertaram cinco dezenas do concurso 3.010 da Mega-Sena 30 anos, sorteado nesse domingo (24). Uma delas arrematou mais de R$ 69 mil.

No estado, dois jogos premiados foram feitos no Recife, outros dois em Garanhuns, um em Correntes, no Agreste, e um em Goiana, na Mata Norte.

A aposta que levou R$ 69.450,10 foi realizada na Casa Lotérica Ipê, que fica no bairro da Encruzilhada, na Zona Norte da capital. O jogo foi um bolão de 10 números com cinco cotas.

A segunda aposta contemplada no Recife foi feita pelo Internet Banking Caixa. Já as de Goiana e Garanhuns, por canais eletrônicos. A de Correntes foi um bolão de oito cotas, realizada na Loterias Correntes da Sorte. Todos esses jogos ganharam R$ 13.890.

Duas apostam acertam seis dezenas

O concurso 3.010 da Mega-Sena teve prêmio principal de R$ 336.340.043,67. Dois jogos, sendo uma aposta simples do Rio de Janeiro e um bolão com 100 cotas de Fortaleza, acertaram as seis dezenas e cada um levou R$ 168.170.026,83.

As dezenas sorteadas foram 03 - 30 - 33 - 35 - 45 - 47.

Em todo o Brasil, 590 apostas acertaram cinco números da Mega-Sena e levaram o prêmio inicial de R$ 13.890,02.

Outras 37.565 pessoas marcaram quatro dezenas e levaram R$ 311,65, cada.

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