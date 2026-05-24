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LOTERIAS Mega-Sena 30 anos sorteia prêmio de R$ 336,3 milhões e divulga dezenas do concurso especial Sorteio comemorativo da Mega-Sena aconteceu neste domingo em São Paulo; como em concursos especiais da Caixa Econômica Federal, valor não acumula e pode ser repassado às faixas seguintes

A Caixa Econômica Federal realizou neste domingo (24) o sorteio especial de 30 anos da Mega-Sena (concurso 3010), com prêmio principal estimado em R$ 336.340.053,67. O sorteio aconteceu no Espaço da Sorte, em São Paulo, e revelou as dezenas: 03, 30, 33, 35, 45 e 47.

Com 5 acertos, 590 apostas foram ganhadoras e levam R$ 13.890,02. Com 4 acertos, 37.565 apostas levaram R$ 311,65.

Diferentemente dos concursos regulares da Mega-Sena, o prêmio principal desta edição especial não acumula. Segundo as regras divulgadas pela Caixa, caso nenhum apostador acerte as seis dezenas, o valor será repassado automaticamente para quem fizer a quina, ou seja, acertar cinco números. Se ainda assim não houver vencedores suficientes nessa faixa, o montante será dividido entre os acertadores da quadra.

Na prática, isso significa que o dinheiro obrigatoriamente será distribuído neste domingo, sem possibilidade de acumular para o concurso seguinte. A dinâmica segue o modelo adotado em sorteios especiais das loterias federais, como a Mega da Virada, aumentando as chances de que algum participante seja premiado.

Criada em 11 de março de 1996, a Mega-Sena se tornou a loteria mais popular do Brasil. Segundo a instituição, desde seu lançamento já movimentou R$ 115,2 bilhões, distribuiu R$ 43,8 bilhões em premiações e destinou R$ 46 bilhões para repasses sociais ao longo de quase três décadas.

Para quem aposta seis números, ao custo de R$ 6, a chance de acertar sozinho o prêmio máximo é de uma em mais de 50 milhões. Já na aposta com sete dezenas, que custa R$ 42, a probabilidade melhora para uma em 7,1 milhões.





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