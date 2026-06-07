Mega-Sena 3.015: seis apostas acertam dezenas e dividem prêmio de R$ 30 milhões; veja números
Dos jogos feitos, 68 apostas acertaram a quina e levarão R$ 37.037,29 cada; 4.932 apostadores que tiveram quatro acertos ficarão com R$ 841,73 cada
Seis apostas acertaram as dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal no sábado (6) no concurso 3.015 da Mega-Sena, e vão dividir o prêmio de R$ 30,4 milhões. As dezenas sorteadas foram: 18 - 31 - 58 - 53 -26 - 09. O próximo sorteio, de número 3.016, será realizado nesta terça-feira (9), e tem prêmio estimado de R$ 3,5 milhões.
Dos jogos feitos, 68 apostas acertaram a quina e levarão R$ 37.037,29 cada; 4.932 apostadores que tiveram quatro acertos ficarão com R$ 841,73 cada.
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Como jogar na Mega-sena?
O palpite mínimo da Mega-sena custa R$ 6,00. Além desse modelo de aposta, com seis números selecionados, que paga o prêmio principal, ainda é possível ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco dezenas.
As apostas podem ser feitas até as 20h do dia do concurso, nas casas lotéricas credenciadas, pela internet ou no aplicativo da loteria. Os sorteios ocorrem às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), com transmissão ao vivo pelas redes sociais da instituição.
Bolão
O Bolão Caixa é a possibilidade que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Na Mega-Sena, os bolões têm um preço mínimo de apenas R$ 18,00, com cada cota a partir de R$ 6,00.
Veja os dez maiores prêmios sorteados na História da Mega-Sena:
Concurso 3.010 (24/05/2026) — R$ 336.340.043,67
Concurso 2.525 (01/10/2022) — R$ 317.853.788,54
Concurso 2.150 (11/05/2019) — R$ 289.420.865,00
Concurso 2.237 (27/02/2020) — R$ 211.652.717,74
Concurso 2.795 (09/11/2024) — R$ 207.460.095,00
Concurso 2.696 (05/03/2024) — R$ 206.475.189,75
Concurso 1.764 (25/11/2015) — R$ 205.329.753,89
Concurso 1.772 (22/12/2015) — R$ 197.377.949,52
Concurso 2.464 (19/03/2022) — R$ 189.381.872,36
Concurso 2.745 (04/07/2024) — R$ 162.788.325,19