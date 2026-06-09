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Mega-Sena 3016 acumula e prêmio principal vai para R$ 8 milhões

Números sorteados são: 11 - 19 - 33 - 52 - 55 - 60

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Nenhum apostador acertou as seis dezenas do Concurso 3.016 da Mega-SenaNenhum apostador acertou as seis dezenas do Concurso 3.016 da Mega-Sena - Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do Concurso 3.016 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (9). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 8 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados são: 11 - 19 - 33 - 52 - 55 - 60

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Apostas
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de quinta-feira (11), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

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