Mega-Sena 3016: aposta do Cabo de Santo Agostinho acerta cinco números e ganha mais de R$ 26 mil
Números sorteados nesta terça-feira (9) foram: 11 - 19 - 33 - 52 - 55 - 60
Uma aposta do Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife, acertou cinco dezenas do concurso 3016 da Mega-Sena.
Os números sorteados nesta terça-feira (9) foram: 11 - 19 - 33 - 52 - 55 - 60.
Segundo o site oficial das Loterias Caixa, o jogo premiado foi simples, com seis números, que arrematou R$ 26.124,46.
A aposta contemplada no sorteio foi feita pelo canal de vendas físico, na loteria "Casa da Sorte", que fica no centro do município.
Ninguém acertou o prêmio principal, que acumulou em R$ 8 milhões. Em todo o Brasil, 40 apostas acertaram cinco números da Mega-Sena e levaram o prêmio inicial de R$ 26.124,46.
Outras 2.566 pessoas marcaram quatro dezenas e levaram R$ 671,27 cada.
Para o próximo sorteio, que será realizado na quinta-feira (11), no Espaço da Sorte, em São Paulo, o prêmio estimado é de R$ 8 milhões.
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Como apostar na Mega-Sena?
As apostas na Mega-Sena podem ser feitas até 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio do concurso.
É possível apostar em qualquer casa lotérica ou pela internet, por meio do site das Loterias Caixa.
No endereço eletrônico, o apostador deve fazer cadastro, confirmar se tem 18 anos ou mais e usar os dados bancários para concluir o jogo.
A aposta mínima, de seis números, custa R$ 6. O valor do bilhete aumenta à medida que o apostador eleva o número de dezenas escolhidas.