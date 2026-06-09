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Mega-Sena 3016: aposta do Cabo de Santo Agostinho acerta cinco números e ganha mais de R$ 26 mil

Números sorteados nesta terça-feira (9) foram: 11 - 19 - 33 - 52 - 55 - 60

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Aposta contemplada no sorteio foi feita pelo canal de vendas físico, na loteria "Casa da Sorte"Aposta contemplada no sorteio foi feita pelo canal de vendas físico, na loteria "Casa da Sorte" - Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Uma aposta do Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife, acertou cinco dezenas do concurso 3016 da Mega-Sena.

Os números sorteados nesta terça-feira (9) foram: 11 - 19 - 33 - 52 - 55 - 60.

Segundo o site oficial das Loterias Caixa, o jogo premiado foi simples, com seis números, que arrematou R$ 26.124,46.

A aposta contemplada no sorteio foi feita pelo canal de vendas físico, na loteria "Casa da Sorte", que fica no centro do município.

Ninguém acertou o prêmio principal, que acumulou em R$ 8 milhões. Em todo o Brasil, 40 apostas acertaram cinco números da Mega-Sena e levaram o prêmio inicial de R$ 26.124,46.

Outras 2.566 pessoas marcaram quatro dezenas e levaram R$ 671,27 cada.

Para o próximo sorteio, que será realizado na quinta-feira (11), no Espaço da Sorte, em São Paulo, o prêmio estimado é de R$ 8 milhões.

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Como apostar na Mega-Sena?
As apostas na Mega-Sena podem ser feitas até 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio do concurso.

É possível apostar em qualquer casa lotérica ou pela internet, por meio do site das Loterias Caixa.

No endereço eletrônico, o apostador deve fazer cadastro, confirmar se tem 18 anos ou mais e usar os dados bancários para concluir o jogo.

A aposta mínima, de seis números, custa R$ 6. O valor do bilhete aumenta à medida que o apostador eleva o número de dezenas escolhidas.

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