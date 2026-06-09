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loterias Mega-Sena 3016: aposta do Cabo de Santo Agostinho acerta cinco números e ganha mais de R$ 26 mil Números sorteados nesta terça-feira (9) foram: 11 - 19 - 33 - 52 - 55 - 60

Uma aposta do Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife, acertou cinco dezenas do concurso 3016 da Mega-Sena.



Os números sorteados nesta terça-feira (9) foram: 11 - 19 - 33 - 52 - 55 - 60.



Segundo o site oficial das Loterias Caixa, o jogo premiado foi simples, com seis números, que arrematou R$ 26.124,46.



A aposta contemplada no sorteio foi feita pelo canal de vendas físico, na loteria "Casa da Sorte", que fica no centro do município.



Ninguém acertou o prêmio principal, que acumulou em R$ 8 milhões. Em todo o Brasil, 40 apostas acertaram cinco números da Mega-Sena e levaram o prêmio inicial de R$ 26.124,46.



Outras 2.566 pessoas marcaram quatro dezenas e levaram R$ 671,27 cada.



Para o próximo sorteio, que será realizado na quinta-feira (11), no Espaço da Sorte, em São Paulo, o prêmio estimado é de R$ 8 milhões.

Como apostar na Mega-Sena?

As apostas na Mega-Sena podem ser feitas até 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio do concurso.



É possível apostar em qualquer casa lotérica ou pela internet, por meio do site das Loterias Caixa.

No endereço eletrônico, o apostador deve fazer cadastro, confirmar se tem 18 anos ou mais e usar os dados bancários para concluir o jogo.

A aposta mínima, de seis números, custa R$ 6. O valor do bilhete aumenta à medida que o apostador eleva o número de dezenas escolhidas.

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