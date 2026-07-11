Mega-Sena 3.030 sorteia prêmio de R$ 20 milhões neste sábado
Apostas podem ser feitas até as 20h, horário de Brasília
As seis dezenas do concurso 3.030 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.
O prêmio da faixa principal está estimado em R$ 20 milhões.
Por se tratar de um concurso com final zero, ele recebe um adicional das arrecadações dos cinco concursos anteriores, conforme regra da modalidade.
Leia também
• Aposta de Divinópolis (MG) leva prêmio de R$ 43 milhões da Mega-Sena
• Casal é denunciado por furto de bilhete premiado de R$ 29 milhões da Mega-Sena
As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília), nas lotéricas e pela internet, no portal das Loterias Caixa.
O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.
>>Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp
O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.