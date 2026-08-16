Dom, 16 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornaldomingo15/08/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
loteria

Mega-Sena 3045 acumula para R$ 45 milhões; confira os números

Cinco acertos renderam R$ 89 mil a 22 apostadores

Reportar Erro
Mega-Sena 3045 acumula para R$ 45 milhõesMega-Sena 3045 acumula para R$ 45 milhões - Foto: Marcello Casal Jr/ Agência Brasil

O prêmio da Mega-Sena acumulou para R$ 45 milhões na manhã deste domingo (16), segundo a Caixa Econômica Federal. 

Os números sorteados no Concurso 3045 foram 23, 29, 33, 42, 43 e 57. 

Um total de 22 apostas conseguiu acertar cinco dezenas e levou o prêmio de R$ R$ 89.393,18. Mais 2.912 apostas tiveram quatro acertos e faturaram R$ 1.113,23.

Novas apostas podem ser feitas até as 19h de terça-feira (18). Às 20h, ocorrerá o sorteio no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Leia também

• Governador do Amapá diz que descoberta de petróleo é 'notícia do século'

• Alcolumbre sobre petróleo na Margem Equatorial: "Sonho que se torna realidade"

• Foz do Amazonas: saiba mais sobre região onde a Petrobras encontrou indícios de petróleo e gás

Reportar Erro

Veja também

Newsletter