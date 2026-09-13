Dom, 13 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornaldomingo12/09/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
loterias

Mega-Sena 3.057 acumula para R$ 95 milhões; confira os números sorteados

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas; próximo sorteio será na terça

Reportar Erro
Prêmio da Mega Sena 3.057 acumulou para R$ 95 milhõesPrêmio da Mega Sena 3.057 acumulou para R$ 95 milhões - Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 3.057 da Mega-Sena, realizado neste domingo (13), em São Paulo. O prêmio acumulou e está estimado em R$ 95 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados foram: 02 - 04 - 16 - 21 - 48 - 53.

Oitenta e seis apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 31.872,72 cada.

Leia também

• Restringir IA em excesso pode beneficiar China, diz presidente da Câmara dos EUA

• Imóvel de classe média nunca foi tão raro; setor só representa 1 a cada 5 lançamentos

• Deflação em agosto aumenta apostas em mais uma redução da taxa básica de juros na semana que vem

5.234 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 863,24 cada

Apostas
O próximo concurso acontece na terça-feira (15).  As apostas podem ser feitas até as 22h (horário de Brasília) de segunda-feira (14) em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter