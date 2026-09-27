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Mega-Sena 3063 acumula para R$ 52 milhões; veja os números sorteados

Nenhum dos apostadores acertou as dezenas 05, 35, 36, 41, 43 e 48

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Aposta simples da Mega-Sena custa R$ 6Aposta simples da Mega-Sena custa R$ 6 - Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

O prêmio da Mega-Sena 3063 acumulou neste domingo (27) para R$ 52 milhões, após o sorteio do Concurso 3063, realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo. 

Nenhum dos apostadores acertou as dezenas 05, 35, 36, 41, 43 e 48.  

O prêmio de R$ 73.111,35 será pago a 29 apostas que acertaram cinco números.

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As 2.642 apostas que acertaram quatro números vão faturar R$ 1.322,81.

O próximo sorteio será realizado na terça-feira (29). A aposta mínima, de seis números, custa R$ 6.

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