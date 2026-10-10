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LOTERIAS Mega-Sena 3.063: saiba como apostar na loteria, que sorteia prêmio de R$ 112 milhões no domingo (11) As apostas simples poderão ser efetuadas somente até as 22h deste sábado (10)

A Caixa Econômica Federal tem para este domingo (11) uma premiação estimada em R$ 112 milhões na Mega-Sena.

O sorteio do concurso 3.063 ocorrerá às 11h, no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), e conta com transmissão ao vivo pelas redes sociais da instituição e do g1.

Desde 19 de julho, os sorteios de todas as loterias da Caixa passaram de sábado para domingo, com exceção do último fim de semana, que teve seu sorteio realizado no sábado devido às eleições. Com esta mudança, os horários das apostas também foram modificados.

As apostas simples poderão ser efetuadas somente até as 22h deste sábado (10), por meio das unidades lotéricas, do Portal Loterias CAIXA e do aplicativo Loterias CAIXA.

Já os bolões da Mega-Sena terão até as 10h45 deste domingo para serem realizados, isto é, quinze minutos antes do início dos sorteios. O público pode acompanhar os sorteios através de transmissão ao vivo pelas redes sociais da instituição e pelo portal g1.

Como apostar na Mega-Sena

O palpite mínimo para a Mega-Sena custa R$ 6,00. Além desse modelo de aposta, com seis números selecionados, que paga o prêmio principal, ainda é possível ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco dezenas.

Já o Bolão Caixa é a possibilidade que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Na Mega-Sena, os bolões têm um preço mínimo de apenas R$ 18,00, com cada cota a partir de R$ 6,00.

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