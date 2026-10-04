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LOTERIAS Mega-Sena 3.066: nenhuma aposta acerta seis dezenas, e prêmio vai a R$ 92 milhões Os 118 apostadores que acertaram cinco dezenas vão levar, cada um, R$ 25.224,37. Já para as 8.062 apostas ganhadoras com quatro acertos será pago o prêmio de R$ 608,56

A Caixa Econômica Federal realizou, neste sábado (3), o sorteio do concurso 3.066 da Mega-Sena. O prêmio era de R$ 81.425.980,32. As dezenas sorteadas foram: 04, 06, 09, 13, 28 e 48.

Nenhuma aposta acertou os seis números, com isso, o prêmio acumulou, e está estimado em R$ 92 milhões para o próximo sorteio, a ser realizado na próxima terça-feira (6).

Os 118 apostadores que acertaram cinco dezenas vão levar, cada um, R$ 25.224,37. Já para as 8.062 apostas ganhadoras com quatro acertos será pago o prêmio de R$ 608,56.

Desde 19 de julho, os sorteios de todas as loterias da Caixa passaram de sábado para domingo. Com esta mudança, os horários das apostas também foram modificados. Para a Mega-Sena, as apostas simples podem ser efetuadas somente até as 22h do sábado, por meio das unidades lotéricas, do Portal Loterias CAIXA e do aplicativo Loterias CAIXA.

Já os bolões da Mega-Sena terão até as 10h45 deste domingo para serem realizados, isto é, quinze minutos antes do início dos sorteios. O público pode acompanhar os sorteios através de transmissão ao vivo pelas redes sociais da instituição e pelo portal g1.

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