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LOTERIAS

Mega-Sena 3.073: concurso sorteia prêmio acumulado de R$ 200 milhões nesta quinta-feira (22)

Apostas podem ser feitas até as 20h do dia do concurso, em lotéricas credenciadas, na internet ou no app

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Mega-senaMega-sena - Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

A Caixa Econômica Federal realiza nesta quinta-feira (22) o sorteio do concurso 3.073 da Mega-Sena, com um prêmio estimado em R$ 200 milhões. A bolada é resultado de uma série de sorteios sem ter um ganhador para o prêmio principal.

Os sorteios da loteria ocorrem às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), e contam com transmissão ao vivo pelas redes sociais da instituição e do g1. Apostas podem ser feitas até as 20h do dia do concurso, em lotéricas credenciadas, na internet ou no app.

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Como apostar na Mega-Sena
O palpite mínimo para a Mega-Sena custa R$ 6,00. Além desse modelo de aposta, com seis números selecionados, que paga o prêmio principal, ainda é possível ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco dezenas.

Já o Bolão Caixa é a possibilidade que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Na Mega-Sena, os bolões têm um preço mínimo de apenas R$ 18,00, com cada cota a partir de R$ 6,00.

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