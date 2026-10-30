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LOTERIAS Mega-Sena 3.080: loteria tem último sorteio da Mega Semana nesta sexta (30); saiba como apostar Caixa encerra calendário especial, que contou com sorteios diários. Apostas podem ser feitas até as 20h do dia do concurso, em lotéricas credenciadas, na internet ou no app

A Mega-Sena encerra nesta sexta-feira (30) o calendário especial de sorteios, que contou com concursos diários realizados pela Caixa Econômica Federal, desde a segunda-feira (26), na chamada Mega Semana.

Por isso há o sorteio programado para nesta quarta, dia da semana em que normalmente não ocorre. Os concursos não são especiais, e seguem as mesmas regras dos regulares, podendo, inclusive, acumular o prêmio principal.

Regularmente, a Mega-Sena tem concursos semanais às terças e quintas e aos domingos, este desde julho, numa mudança organizada pela Caixa. Os cinco sorteios da Mega-Sena na Mega Semana ocorrem a partir das 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), e contam com transmissão ao vivo pelas redes sociais da instituição e do g1.

Foi nesta semana que saiu o prêmio de R$ 324.898.791,61 — o maior já pago em um concurso regular da modalidade. O valor saiu no concurso de quarta-feira (28), uma data que não é dia regular de sorteio.

Como apostar na Mega-Sena

O palpite mínimo para a Mega-Sena custa R$ 6,00. Além desse modelo de aposta, com seis números selecionados, que paga o prêmio principal, ainda é possível ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco dezenas.

Já o Bolão Caixa é a possibilidade que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Na Mega-Sena, os bolões têm um preço mínimo de apenas R$ 18,00, com cada cota a partir de R$ 6,00.

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