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LOTERIAS Mega-Sena 3.083: aposta de Goiânia leva prêmio de quase R$ 60 milhões; veja dezenas sorteadas O ganhador receberá o prêmio de R$ R$ 59.526.903,72

Uma aposta simples feita na Casa Lotérica Ponto Certo, na cidade de Goiânia, acertou as seis dezenas do Concurso 3.083 da Mega-Sena sorteadas neste domingo (8).

O ganhador receberá o prêmio de R$ R$ 59.526.903,72.

Os números sorteados são: 22 - 25 - 29 - 37 - 46 - 54.

61 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ R$ 23.220,26 cada.



3.117 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ R$ 649,17 cada.



Apostas

Para o próximo concurso, na terça-feira (10), o prêmio principal está estimado em R$ 3,5 milhões.

As apostas podem ser feitas até as 20h do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

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