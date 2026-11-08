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LOTERIAS Mega-Sena 3.083 sorteia prêmio de R$ 60 milhões neste domingo Os sorteios da loteria ocorrem às 11h, no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP)

A Caixa Econômica Federal realiza, neste domingo (8), o sorteio do concurso 3.083 da Mega-Sena, com um prêmio estimado em R$ 60 milhões. Os sorteios da loteria ocorrem às 11h, no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), e contam com transmissão ao vivo pelas redes sociais da instituição e do g1.

Desde 19 de julho, os sorteios de todas as loterias da Caixa passaram de sábado para domingo. Com esta mudança, os horários das apostas também foram modificados. Para a Mega-Sena, as apostas simples podem ser efetuadas somente até as 22h do sábado, por meio das unidades lotéricas, do Portal Loterias CAIXA e do aplicativo Loterias CAIXA.

Já os bolões da Mega-Sena terão até as 10h45 deste domingo para serem realizados, isto é, quinze minutos antes do início dos sorteios. O público pode acompanhar os sorteios através de transmissão ao vivo pelas redes sociais da instituição e pelo portal g1.

Como apostar na Mega-Sena

O palpite mínimo para a Mega-Sena custa R$ 6,00. Além desse modelo de aposta, com seis números selecionados, que paga o prêmio principal, ainda é possível ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco dezenas.

Já o Bolão Caixa é a possibilidade que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Na Mega-Sena, os bolões têm um preço mínimo de apenas R$ 18,00, com cada cota a partir de R$ 6,00.

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