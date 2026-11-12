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LOTERIAS Mega-Sena 3.085 sorteia prêmio de R$ 20 milhões nesta quinta-feira (12) Apostas podem ser feitas até as 20h do dia do concurso, em lotéricas credenciadas, na internet ou no app

A Caixa Econômica Federal realiza nesta quinta-feira (12) o sorteio do concurso 3.085 da Mega-Sena, com um prêmio estimado em R$ 20 milhões. Os sorteios da loteria ocorrem às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), e contam com transmissão ao vivo pelas redes sociais da instituição e do g1.

As apostas podem ser feitas até as 20h do dia do concurso, em lotéricas credenciadas, na internet ou no app.

Como apostar na Mega-Sena

O palpite mínimo para a Mega-Sena custa R$ 6. Além desse modelo de aposta, com seis números selecionados, que paga o prêmio principal, ainda é possível ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco dezenas.

Já o Bolão Caixa é a possibilidade que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Na Mega-Sena, os bolões têm um preço mínimo de apenas R$ 18, com cada cota a partir de R$ 6.

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