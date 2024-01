A- A+

Mais uma vez, a Mega-Sena acumulou. Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2677, sorteadas na noite desta quinta-feira (18), em São Paulo.



As dezenas foram:

03

07

32

34

42

54

Já 47 apostas acertaram cinco dezenas, e cada uma vai ganhar R$ 52.422,61.



Entre esses bilhetes que acertaram a quina, dois foram feitos em Pernambuco. Uma aposta foi realizada na Loteria São Paulo, no bairro de Jardim São Paulo, Zona Oeste do Recife; e a outra foi por meio de canais eletrônicos no município de Ipojuca, na Região Metropolitana do Recife.

Na quadra, houve 3.870 apostas ganhadoras - cada uma receberá R$ 909,50.

Como nenhuma aposta acertou a sena, o prêmio segue acumulado e deve ser de R$ 31 milhões no próximo sorteio, sábado (20).

Veja também

Petróleo Tensão no Oriente Médio impulsiona preços do petróleo