LOTERIA

Mega-sena acumula e prêmio chega a R$ 25 milhões para a próxima terça

Dezenas sorteadas foram: 18, 25, 35, 40, 46 e 47

Mega-sena acumulouMega-sena acumulou - Foto: Marcello Casal/Agência Brasil

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 2914 da Mega-sena, sorteadas na noite de sábado (13). 

As dezenas foram 18, 25, 35, 40, 46 e 47.  Com isso, o prêmio acumulou e está estimado em R$ 25 milhões no próximo concurso, que corre na terça-feira (16).

Vinte e duas apostas acertaram cinco das seis dezenas sorteadas e vão receber prêmio de R$ 62.315.

Já o prêmio para cada jogo com quatro dezenas certas é de R$ 1.468 e será pago 1.539 apostas. 

