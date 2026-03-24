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Loteria

Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 17 milhões

Números sorteados são: 21 - 23 - 28 - 36 - 57 - 58

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Prêmio da Mega-SenaPrêmio da Mega-Sena - Foto: Marcello Casal Jr/ Agência Brasil

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.986 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (19). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 17 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados são: 21 - 23 - 28 - 36 - 57 - 58

24 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 58.355,02 cada
1.753 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.316,91 cada

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Apostas
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de quinta-feira (26), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. 

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

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