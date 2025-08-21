Sex, 22 de Agosto

Loterias

Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 28 milhões

Números sorteados foram: 02 - 37 - 38 - 46 - 52 - 55

Mega-Sena: aposta de Pernambuco acerta cinco números - Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.904 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (21). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 28 milhões para o próximo sorteio.

Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de sábado (23), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

