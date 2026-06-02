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Loteria

Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 32 milhões

Números sorteados são: 27 - 30 - 35 - 40 - 44 - 58

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24 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 57.298,00 cada24 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 57.298,00 cada - Foto: Marcello Casal Jr/ Agência Brasil

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Nenhum apostador acertou as seis dezenas do Concurso 3.014 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (2). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 32 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados são: 27 - 30 - 35 - 40 - 44 - 58

24 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 57.298,00 cada
1.782 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.272,01 cada

Apostas
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de sábado (6), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

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