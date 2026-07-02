Loteria
Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 33 milhões
Números sorteados são: 14 - 19 - 42 - 45 - 48 - 54
Nenhum apostador acertou as seis dezenas do Concurso 3.026 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (2). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 33 milhões para o próximo sorteio.
Os números sorteados são: 14 - 19 - 42 - 45 - 48 - 54
40 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 37.029,54 cada
2.517 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 970,00 cada
Leia também
• Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 27 milhões nesta quinta-feira (2)
• Casal é denunciado por furto de bilhete premiado de R$ 29 milhões da Mega-Sena
• Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 27 milhões
Apostas
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de sábado (4), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.