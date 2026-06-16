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Loteria

Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 36 milhões

Números sorteados são: 05 - 31 - 32 - 48 - 54 - 56

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Mega-Sena sorteia prêmio acumO prêmio acumulou e está estimado em R$ 36 milhões para o próximo sorteioulado em R$ 8 milhões nesta quinta-feira (11)Mega-Sena sorteia prêmio acumO prêmio acumulou e está estimado em R$ 36 milhões para o próximo sorteioulado em R$ 8 milhões nesta quinta-feira (11) - Foto: Marcello Casal Jr/ Agência Brasil

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do Concurso 3.019 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (16). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 36 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados são: 05 - 31 - 32 - 48 - 54 - 56

24 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 56.950,91 cada
1.987 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.133,87 cada

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Apostas
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de quinta-feira (18), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

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