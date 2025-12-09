Qua, 10 de Dezembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta09/12/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
LOTERIA

Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 38 milhões

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h de quinta-feira (11)

Reportar Erro
Mega SenaMega Sena - Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do Concurso 2949 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (9). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 38 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados foram: 04 - 06 - 11 - 38 - 49 - 54

Leia também

• Caixa volta a permitir contratação de mais de um financiamento imobiliário com recursos do SBPE

• Luana Lopes Lara: quem é brasileira bilionária mais jovem do mundo a construir a própria fortuna

• BC confirma lançamento da portabilidade de crédito no Open Finance em fevereiro de 2026

28 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 56.175,26 cada

2.366 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.095,81 cada

Apostas
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de quinta-feira (11), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. 

Para o bolão, o sistema fica disponível até às 20h30 no portal Loterias Caixa e no aplicativo Loterias Caixa. 

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6

Reportar Erro

Veja também

Newsletter