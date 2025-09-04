Qui, 04 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta04/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Loterias

Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 40 milhões

Números sorteados foram: 03 - 04 - 11 - 15 - 28 - 29

Reportar Erro
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de sábado (6)Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de sábado (6) - Foto: Edi Sousa / Ato Press/ Estadão Conteúdo

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.910 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (4). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 40 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados foram: 03 - 04 - 11 - 15 - 28 - 29

Apostas
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de sábado (6), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter