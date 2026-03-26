LOTERIA
Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 40 milhões
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de sábado (28)
Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.988 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (26). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 40 milhões para o próximo sorteio.
Os números sorteados são: 06 - 14 - 28 - 31 - 56 - 59.
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44 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 33.183,44 cada.
2.443 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 985,14 cada.
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de sábado (28), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.