A- A+

LOTERIA Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 40 milhões Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de sábado (28)

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.988 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (26). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 40 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados são: 06 - 14 - 28 - 31 - 56 - 59.

44 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 33.183,44 cada.

2.443 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 985,14 cada.

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de sábado (28), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

Veja também