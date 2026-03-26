Qui, 26 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta26/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
LOTERIA

Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 40 milhões

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de sábado (28)

Reportar Erro
Prêmio da Mega-SenaPrêmio da Mega-Sena - Foto: Marcello Casal Jr/ Agência Brasil

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.988 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (26). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 40 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados são: 06 - 14 - 28 - 31 - 56 - 59.

Leia também

• Governo reajusta benefícios para servidores federais, como auxílio alimentação

• Caixa paga Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 7

• Governo de Pernambuco envia à Alepe projeto de reajuste salarial dos professores da rede estadual

44 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 33.183,44 cada.

2.443 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 985,14 cada.

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de sábado (28), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter